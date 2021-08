Kind (8) plast op tapijt in Koranschool, riskeert doodstraf in Pakistan

Dat meldt The Guardian.

Het jongetje had volgens de aanklagers expres op het tapijt van een schoolbibliotheek in het dorp geplast. Hij werd daarvoor opgepakt, een week later weer vrijgelaten, en nu is de jongen weer opgepakt omdat zijn leven niet meer zeker is.

Dorpsbewoners reageerden woedend toen ze hoorden dat de jongen weer op vrije voeten was; uit protest vernietigden ze huizen en verwoestten een hindoe-tempel. De politie moest ingrijpen. De familie van de jongen is om veiligheidsredenen het dorp uitgevlucht.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Een gezinslid vertelde tegen The Guardian vanaf een geheime locatie dat de jongen niet begrijpt wat er aan de hand is. Ook heeft hij niet door dat zijn leven in gevaar is. In Pakistan staat de doodstraf op blasfemie, maar die is voor dit misdrijf tot nu toe nog nooit uitgevoerd.

Juridische experts reageren geschokt op de actie: nog nooit is een 8-jarig kind beschuldigd van godslastering in Pakistan.

De premier van Pakistan, Imran Khan, veroordeelde de aanval via Twitter. Hij heeft de politie opgedragen actie te ondernemen tegen de aanvallers.