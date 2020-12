Groot lab voor productie crystal meth opgerold in Zeeland

Ⓒ Provicom

WESTDORPE - De politie heeft maandagavond in een loods in het Zeeuwse Westdorpe een groot laboratorium voor de productie van crystal meth ontdekt. Op het terrein staan een woning en enkele loodsen. In de achterste loods werd het lab aangetroffen. In de loods aan de Kerkdreef zijn vijf verdachten aangehouden.