Amsterdam kritisch op uitrol 5G-internet

In de hoofdstad moeten hiervoor naar schatting tienduizend extra zenders komen. Dat heeft grote gevolgen voor het straatbeeld en leidt ook tot bezorgdheid over gezondheidsrisico’s, schrijft verantwoordelijk wethouder Touria Meliani in een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Ook heeft de wethouder vragen bij de kosten en risico’s die de aanleg met zich meebrengen en die voor een groot deel voor rekening lijken te komen van de gemeenten. De invoering van 5G heeft bovendien grote gevolgen voor de infrastructuur in de stad, zoals de bereikbaarheid tijdens de aanleg van duizenden kilometers glasvezel in de al overvolle ondergrond.

Meliani is in overleg met steden als Eindhoven, Rotterdam en Almere, die ook suggesties hebben gedaan over het wetsvoorstel, dat volgens de wethouder niet een op een volgens de Europese richtlijn gevolgd hoeft te worden.