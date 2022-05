LIVE | Levenslang voor Russische militair (21) die ongewapende burger doodschoot

Binnenland

Dode gevonden in uitgebrande auto in Baarlo (Limburg)

In het Limburgse Baarlo is in de nacht van zondag op maandag een dode gevonden in een uitgebrande auto. Agenten vonden het lichaam aan De Berckt na een „reeks harde knallen”, zo meldt de politie. Ook was er een explosie en was de toeter van de auto te horen.