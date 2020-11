Stel vindt 66 flessen whiskey in muur van huis

Toen ze het huis kochten, hoorden ze al het verhaal over dat de woning uit 1915 gebouwd was door een dranksmokkelaar. Tot nu toe was daar niets van te merken, maar nu kan het verhaal zomaar eens blijken te kloppen. „Ik kan het niet geloven. Ik vond het een schattig verhaal, maar nu blijkt dat de bouwer van ons huis echt een dranksmokkelaar was!”, zo schrijft Drummond op Instagram.

Het stel woonde ongeveer een jaar in het huis toen ze twee maanden geleden besloten te gaan verbouwen. In een video is te zien hoe ze een aantal planken aan de buitenkant van het huis weghalen als de eerste flessen zichtbaar worden. Daarna besluit Drummond onder de vloer te gaan kijken en daar vindt hij nog meer drank. De laatste flessen werden minder dan een week geleden gevonden.

Ⓒ Instagram

De flessen die nog vol met whiskey zitten, gaat het stel verkopen. Volgens CNN is de waarde van één fles zo’n 1000 dollar oftewel 840 euro. Een van de flessen gaan ze zelf houden om de inhoud te verorberen.