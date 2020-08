5-jarig slachtoffer ’had maar moeten wegduiken’

Rome Smith reageerde op de dood van Cannon Hinnant die op z’n fietsje in zijn tuin in Wilson, North Carolina werd geëxecuteerd. Hij schreef dat z’n ouders maar beter op hem hadden moeten letten.

De dood van Hinnant is een flinke discussie geworden toen bleek dat de schutter de zwarte 25-jarige buurman Darius van het jongetje was. Online werd gesuggereerd dat het om een racistische moord zou gaan.

Volgens politieberichten zou Darius Sessoms bewust naar het jongetje zijn toegelopen en hem van dichtbij door het hoofd hebben geschoten. De politie zelf heeft nog niets over het motief bekendgemaakt.

Lokale autoriteiten hebben de Facebookpost van de zwarte Rome Smith als ’extreem ongevoelig en racistisch’ bestempeld, zo schrijft NJCom. Zijn werkgever, een jeugdgevangenis in New Jersey, heeft hem geschorst. „We tolereren het niet dat onze werknemers haatberichten sturen”, zegt Joseph Derella namens de instelling.

De vader van Cannon zegt in de Wilson Times dat zijn zoontje met zijn zusjes aan het spelen was in de tuin toen hij zomaar werd doodgeschoten. Eerst dacht hij nog dat zijn zoontje van de fiets was gevallen.

Ooggetuigen vertellen ook aan de zender WRAL dat er geen enkele aanleiding was. De dader, die al acht jaar naast het gezin van Cannon woont, had de dag ervoor nog een biertje gedronken met zijn buurman.

Volgens de vader is de brute moord op zijn zoon Cannon ’geen racisme’, zo zegt hij tegen Wilson Times. Familie van de moordenaar zegt dat Darius waarschijnlijk high was en tijdens het hallucineren Cannon doodschoot.

Darius Nathaniel Sessoms is aangeklaagd voor moord.