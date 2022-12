Premium Het beste van De Telegraaf

Conditie Nederlandse wegen gaat achteruit: al 40 probleemgevallen op hoofdwegennet

Door Gijsbert Termaat

Ter illustratie: werkzaamheden aan de Ringweg in Groningen. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Nelson Mandelabrug over de A12 die eerder deze week op stel en sprong werd gesloten vanwege instortingsgevaar is zeker niet het enige zorgenkindje van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder ziet de conditie van wegen, viaducten en bruggen over de hele linie achteruit gaan en heeft alleen al op het hoofdwegennet veertig probleemgevallen.