President vraagt leger orde in Beiroet te herstellen: 220 gewonden

Aoun riep volgens een woordvoerder de commandanten op „de veiligheid te garanderen van de vreedzame demonstranten en de publieke en private eigendommen te beschermen.” Actievoerders gaan al drie maanden de straat op. Ze beschuldigen de politieke klasse van corruptie en apathie. Libanon verkeert sinds het opstappen van premier Saad Hariri eind oktober in een diepe economische en politieke crisis.

De gewelddadigheden begonnen zaterdag voor een hoofdingang van het parlementsgebouw in het hart van Beiroet. Betogers, veelal gemaskerd en schreeuwend om revolutie, raakten slaags met de oproerpolitie die zich had verschanst achter barricades en prikkeldraad. Ze gooiden onder meer met stenen en vuurwerk. Enkelen probeerden over de versperringen te klimmen. Tenten die in de buurt waren opgezet gingen in vlammen op.

Een demonstrant bedreigt oproerdiensten met vuur. Ⓒ EPA

Hard optreden oproerdiensten

De politie, die recent is bekritiseerd wegens haar keiharde optreden, reageerde met de inzet van waterkanonnen en later traangas. Volgens getuigen is er tevens geschoten met rubberen kogels. Een onbekend aantal personen is aangehouden. Minister van Binnenlandse Zaken Raya el-Hassan zei dat het onacceptabel is dat betogers zo ongegeneerd tekeergaan tegen ordebewakers, van wie er verscheidene ook verwondingen hebben opgelopen.

Bekijk ook: Premier Libanon stapt op na protesten