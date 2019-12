Marokko schoffeert Nederland opnieuw

Er zou eindelijk worden gesproken over uitgeprocedeerde asielzoekers die door Marokko maar zeer mondjesmaat worden teruggenomen. Broekers-Knol liet eerder tot verbijstering van de Tweede Kamer weten dat ze in Rabat niet aan tafel kwam bij de juiste persoon. Nu blijkt zelfs dat de ambassadeur op het laatste moment afzegt op de dag dat de VVD-bewindsvrouw een gesprek met hem verwacht te hebben.

Een woordvoerster van Broekers-Knol laat alleen weten ’dat de Marokkaanse ambassadeur heeft laten weten dat de afspraak van vanmiddag over migratie met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geen doorgang kan vinden’. Desondanks blijft de staatssecretaris proberen met een Marokkaanse overheidsfunctionaris om tafel te gaan. „Nederland en Marokko delen de wens om met elkaar in gesprek te blijven, over de hele breedte van de relatie”, meldt de zegsvrouw. „In samenspraak tussen Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid is en blijft de inzet om te komen tot een bezoek van de staatssecretaris aan Marokko.”

Bekijk ook: Moeizame band tussen Marokko en Nederland door asielzoekers