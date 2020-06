Het terreurbewind van de Colombiaanse cokekoningin Griselda Blanco

De Colombiaanse drugsbarones Griselda Blanco voerde tientallen jaren een waar schrikbewind uit.

Amsterdam - „Ze vermoordde mensen om het minste of geringste. Als iemand haar niet aanstond, maakte ze diegene af”, vatte de Amerikaanse openbaar aanklager Stephen Schlessinger de handelwijze van Griselda Blanco samen. In een serie die binnenkort verschijnt, kruipt Jennifer Lopez in de huid van deze beruchte drugsbarones. Maar wie was zij?