Huis ’El Chapo’ te winnen in loterij: inclusief deze tunnel onder ligbad

El Chapo wist in 2014 via een ondergrondse tunnel uit het gebouw te ontsnappen. Hij werd meerdere keren aangehouden en in de gevangenis gezet, maar ook daaruit wist de machtigste drugshandelaar ter wereld uit te breken. In 2016 werd hij opnieuw gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In 2019 volgde een veroordeling tot levenslang en sindsdien zit hij zijn straf uit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Colorado.

De regering van de linkse president Andrés Manuel López Obrador had eerder, zonder succes, geprobeerd zijn huis en andere in beslag genomen bezittingen van de georganiseerde misdaad te veilen. Het staatshoofd verklaarde toen dat de opbrengst zou worden besteed aan onderwijs en gezondheidszorg.

De ondergrondse vluchtgangen lagen op de gekste plekken in de schuilvilla's van El Chapo: onder ligbaden en pooltafels. Vervolgens kwamen die vluchtroutes weer uit in het riool of in andere onderkomens in beheer van het kartel.

El Chapo ontkwam in 2014 via tunnels uit een Mexicaanse gevangenis. Ⓒ EPA

Dergelijke architectonische hoogstandjes hielden El Chapo jarenlang uit handen van de Mexicaanse politie. Zo wist hij in februari 2014 via tunnels te ontsnappen aan elitegroepen die al op de stalen deur bonsden van zijn schuilplaats. Dezelfde maand werd El Chapo alsnog ingerekend in de Pacifische kustplaats Mazatlán, om een jaar later opnieuw - per tunnel - uit de gevangenis weg te komen.

Het gebruik van de tunnels voor drugssmokkel maakte El Chapo schatrijk en het leverde hem in Mexico de titel ‘el señor de los tuneles’ op – ofwel de heer der tunnels. De naam was eigenlijk een reactie op de bijnaam van een andere capo: Amado Carillo Fuentes. Als leider van het Juarez-kartel begon deze smokkelaar als eerste op grote schaal vliegtuigen in te zetten voor drugstransporten naar de VS. Dat bezorgde hem de bijnaam ‘heer der hemelen’.