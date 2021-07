Huis van drugsbaas ’El Chapo’ te winnen in loterij

El Chapo wist in 2014 via een ondergrondse tunnel uit het gebouw te ontsnappen. Hij werd meerdere keren aangehouden en in de gevangenis gezet, maar ook daaruit wist de machtigste drugshandelaar ter wereld uit te breken. In 2016 werd hij opnieuw gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In 2019 volgde een veroordeling tot levenslang en sindsdien zit hij zijn straf uit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Colorado.

De regering van de linkse president Andrés Manuel López Obrador had eerder, zonder succes, geprobeerd zijn huis en andere in beslag genomen bezittingen van de georganiseerde misdaad te veilen. Het staatshoofd verklaarde toen dat de opbrengst zou worden besteed aan onderwijs en gezondheidszorg.