Klopjacht op vrouwensteker Amsterdam, meerdere berovingen

De eerste poging tot overval vond plaats op de H. Cleyndertweg. De man viel aan en dreigde met een mes, maar de vrouw kon zich verweren. De dader kon niets buitmaken. Even verderop, op de Dijkwater, werd een andere vrouw aangevallen. Dit keer stak de dader het slachtoffer ook neer.

„Zij is onder bedreiging van een mes beroofd en neergestoken. Ze had messteken, maar was wel aanspreekbaar. Ze heeft een medische behandeling gehad”, aldus een politiewoordvoerder.

Daarna vond nóg een straatroof plaats, dit keer in het Baanakkerspark. Een vrouw die voorbij fietste, werd van haar fiets getrokken en beroofd. Zij moest, net als de tweede vrouw, ’persoonlijke bezittingen’ afstaan, zo bevestigt de politie.

Signalement

„Omdat bij de drie incidenten zowel het signalement van de dader hetzelfde was, alsook het wapen dat werd gebruikt, een mes, gaan we ervan uit dat het gaat om dezelfde dader.”

De politie is op zoek naar de straatrover en heeft een signalement doen uitgaan. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1.85 meter lang met een blauwe regenjas en een donkere broek. Wie de man ziet, moet 112 bellen. Benader hem niet zelf, vraagt de politie. „We vragen mensen om mee te helpen naar hem uit te kijken.”

