Zorgexperts kritisch over kabinetsplannen corona: ’Snel ingrijpen niet mogelijk’

Tijdens een gesprek in de Tweede Kamer maandag tonen zorgexperts zich kritisch over het kabinetsplan om corona ook op de lange termijn onder de duim te houden. Zo zou het ministerie alleen het ’basisscenario’ hebben uitgewerkt – waarin corona zich als een stevige griep gedraagt en niet voor grootschalige ontwrichting zorgt – maar is er onvoldoende voorbereiding getroffen voor doemscenario’s. Ze roepen het kabinet op om het coronabeleid verder uit te werken. De vrees is vooral dat Nederland bij een nieuwe coronagolf weer geconfronteerd wordt met grote personeelstekorten, vooral in de zorg maar ook in de rest van de maatschappij.

De capaciteit van de GGD is momenteel afgeschaald, maar mocht er onverhoopt weer een grote opleving komen, dan moeten er ineens veel mensen worden ingevlogen om te vaccineren of te testen, zegt Jaap Eikelboom, coördinator van de coronabestrijding bij de GGD-koepel GGD GHOR.

Het langetermijnbeleid van Kuipers heeft een optimistische toon, maar de experts zijn er niet gerust op dat er in de herfst geen maatregelen nodig zullen zijn. „We zijn helemaal niet zo ver weg van toekomstige lockdowns”, zegt gezondheidseconoom Xander Koolman. „Zelfs in het meest gunstige scenario, zeg maar ’griep plus’, zullen er waarschijnlijk maatregelen komen”, aldus Koolman, als het ontzien van de zorg het uitgangspunt blijft van het coronabeleid. „Het systeem is nu zo ingericht dat we alleen bij een paniekstand in actie kunnen komen.” Volgens hem wordt er in het huidige beleid alleen maar gekeken naar het ontlasten van de acute zorg, en moet er een flexibele zorgcapaciteit komen.

Ondertussen zoekt Kuipers steun voor de verlenging van de tijdelijke coronawet, waarmee maatregelen snel ingevoerd kunnen worden. Dinsdag wordt daar opnieuw over gedebatteerd in de Eerste Kamer, waar de wet op losse schroeven is komen te staan. Kuipers deed eerder een handreiking aan critici door de omstreden coronapas uit de tijdelijke wet te schrappen, maar dat lijkt niet genoeg. Het kabinet heeft in de Senaat de steun van de fracties van PvdA of GL nodig, maar de Eerste Kamerfracties van die partijen lieten eerder al doorschemeren dat ze af willen van de tijdelijke wet. „We zullen hier mogelijk anders over denken als het niet verlengen van de coronawet onverantwoord zou zijn, maar de argumenten daarvoor hebben we nog niet gehoord”, aldus PvdA-senator Jeroen Recourt.

Om te voorkomen dat de tijdelijke wet steeds opnieuw verlengd moet worden, probeert Kuipers de grond voor de basismaatregelen tegen corona permanent te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid, maar het is de vraag of dat op tijd lukt. De zorgminister koerst erop om die aanpassing voor 1 september in te dienen, en daarna is het afhankelijk van beide Kamers hoe snel je dat kunt afhandelen, klinkt het bij het ministerie.

Lukt dat niet en blijkt het virus wederom sneller dan de politiek, dan is het kabinet bij een nieuwe virusopleving veroordeeld tot noodverordeningen om snel in te kunnen grijpen, zoals ook tijdens de eerste golf in 2020 gebeurde. Op dat paardenmiddel kwam eerder veel kritiek. Noodverordeningen zijn namelijk eigenlijk bedoeld voor kortdurende crisissituaties, maar werden tot groot ongenoegen van kritische Kamerleden tijdens de coronacrisis langere tijd gebruikt bij gebrek aan een betere juridische onderbouwing.