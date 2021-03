Baby Hugo maakt het goed na reanimatie op vrachtschip

Een ’precaire situatie’ zondag op een schip in de haven van Nijmegen. Daar ging het niet goed met een baby. Het kind werd door een traumateam gereanimeerd. „Van die meldingen waar je NIET naar toe wilt” stond er nadien boven een bericht van de politie op sociale media.

De vader van het kind lichtte de politie zelf in over de verbeterde toestand van zijn baby. Hij stuurde een foto mee van de kleine met een troostbeertje dat de politie weggaf.

„Misschien herinnert u zich de heftige melding van afgelopen zondag nog wel, de reanimatie van de baby op een schip. We hoorden via een van de reacties op dit bericht van de vader zelf dat het goed ging met baby Hugo. Daarom wilden wij toch met eigen ogen zien hoe het nu een paar dagen later met Hugo ging.... Oordeelt u zelf maar”, aldus de politie.