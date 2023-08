Media: tientallen migranten slachtoffer natuurbranden Griekenland

Nadat de brandweer de vondst van achttien verbrande lichamen had gemeld, volgde kort daarop de melding van nog eens acht lijken in het verwoeste deel van het nationale park van Dadia. Een team probeert de identiteit van de doden vast te stellen.

De lichamen werden aangetroffen in een streek waar migranten vaak het land binnenkomen, aldus de brandweer. „Gezien het feit dat er geen meldingen zijn van verdwijningen of vermiste inwoners uit de omliggende gebieden, wordt de mogelijkheid onderzocht dat dit mensen zijn die illegaal het land zijn binnengekomen.” In het hele gebied waar de natuurbrand uitbrak, zijn zoekacties aan de gang.

Extra Europese blusvliegtuigen naar bosbranden in Griekenland

Griekenland krijgt extra Europese hulp bij het blussen van de bosbranden die het land teisteren. Dinsdag gaan er nog eens vijf blusvliegtuigen en een helikopter naar het populaire zomervakantieland, meldt de Europese Commissie. Ook kan Griekenland rekenen op 58 extra brandweerlieden en negen watertanks.

De blusvliegtuigen waren gestationeerd in Kroatië, Duitsland en Zweden. De Blackhawk-heli, brandweerploeg en watertanks komen uit Tsjechië. Ze zijn Griekenland toegezegd via het Europese rampenbestrijdingsprogramma rescEU.

Maandag dirigeerde rescEU ook al extra blusvliegtuigen, brandweerploegen en voertuigen uit Cyprus en Roemenië naar Griekenland.