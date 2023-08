Zeker twintig doden door natuurbranden Griekenland

De autoriteiten zeggen dat alle slachtoffers mannen waren en dat twee van hen kinderen waren.

De lichamen werden aangetroffen in een streek waar migranten vaak het land binnenkomen, aldus de brandweer. "Gezien het feit dat er geen meldingen zijn van verdwijningen of vermiste inwoners uit de omliggende gebieden, wordt de mogelijkheid onderzocht dat dit mensen zijn die illegaal het land zijn binnengekomen." In het hele gebied waar de natuurbrand uitbrak, zijn zoekacties aan de gang.

Bekijk ook: Branden in noordoosten Griekenland rukken verder op

Tekst gaat verder onder de tweet

Na de eerste melding van achttien doden kwamen er later nog twee meldingen bij. Een van hen is waarschijnlijk ook een migrant, de ander was een herder die in een heel ander deel van Griekenland werd aangetroffen. Ook in de buurt van Athene woedt een grote brand die dorpen heeft aangetast. Een aantal dorpen en een buitenwijk van Athene zijn geëvacueerd.