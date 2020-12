Buitenland

Levenslang voor Thalys-terrorist Ayoub El Khazzani

De Marokkaan die in 2015 het vuur opende in een Thalys-hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs, is door een Franse rechtbank veroordeeld tot levenslang. Dat is ook de straf die tegen de terrorist was geëist. Drie medeplichtigen moeten 7 tot 27 jaar de gevangenis in.