Motorrijder scheurt met 212 km/u over A7, rijbewijs ingevorderd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Middenbeemster - Een motorrijder is zondagochtend aangehouden bij Middenbeemster, in de gemeente Purmerend, nadat hij met hoge snelheid over de snelweg A7 reed, maakte de politie maandag bekend.