Vier gewonden bij aanval met mes in Athene

Binnenland

’Griekse kunstrover heeft ook Monet uit Kunsthal’

De Griek George S. (49) die vorige week werd opgepakt voor een kunstroof uit de National Gallery in Athene in 2012, had ook twee werken in zijn bezit die in de Kunsthal in Rotterdam in hetzelfde jaar werden buitgemaakt. Een van de twee, een Picasso, zou S. al verkocht hebben.