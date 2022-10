Doodrijder van tienermeiden hoort 10 jaar cel eisen

Bestuurder Abdelghafour El B. reed volgens het Openbaar Ministerie (OM) op 6 mei met veel te hoge snelheid door een verkeerslicht dat al 174 seconden op rood stond. Op de kruising van de Edisonweg met het Molenpad schepte hij een scooter waarop de vriendinnen Ilse (18) en Esmée (19) om 01.26 uur na een filmavondje naar huis reden.

De twee tieners hadden 2,1 seconden groen licht en werden door de auto tientallen meters gelanceerd. Esmée overleed ter plekke, Ilse bezweek korte tijd later in het ziekenhuis. Hun ouders kregen het nieuws op vakantie in het buitenland te horen.

De officier van justitie acht El B. schuldig aan dubbele doodslag, omdat hij met 81 tot 97 kilometer per uur drie keer harder zou hebben gereden dan de maximumsnelheid en een rood verkeerslicht negeerde. „Ook bij andere kruisingen op de weg heeft hij zo hard gereden en zijn auto gebruikt als wapen in het verkeer. Hij heeft de voorwaardelijke opzet gehad om Ilse en Esmée te doden”, zei ze.

De Papendrechtse automobilist vertelde de rechters dat hij dacht „een oranje verkeerslicht te hebben gezien.” „Ik had het gevoel dat ik wel normaal reed.” Zijn advocaat betoogde dat de borden van 30 kilometer vanwege de wegwerkzaamheden op de Edisonweg die nacht waren omgekeerd. Bovendien werd er volgens hem die nacht niet gewerkt en was daarmee de normale maximumsnelheid toen 80. „Dan blijft één verkeersfout over, het door rood rijden. Het is een ongewild verkeersongeval. Cliënt heeft nooit de opzet op de dood van de meisjes gehad.”

Net als het OM wezen de nabestaanden op hun beurt op de „waslijst” van 52 boetes voor verkeersovertredingen die El B. in de ruim vier jaar voor het fatale ongeval had verzameld. „Hoe is het mogelijk dat zo iemand nog een rijbewijs had”, vroeg de zus van Esmée in haar slachtofferverklaring, die ze pal tegenover de verdachte voorlas. „Je moet je echt kapot schamen.”

„Je reed absurd veel te hard. Wij vinden dat jij een moordenaar bent”, zei de vader van het 19-jarige slachtoffer. „Ooit moest er iemand slachtoffer worden van jouw stoerdoenerij”, stelde de zus van de 18-jarige Ilse.

„Ik vind het gewoon vreselijk”, reageerde El B.

De rechtbank doet op 31 oktober uitspraak.