Pleegmoeder krijgt vier jaar en negen maanden cel voor dood peuter Delias

„Ze heeft door haar handelen onherstelbaar leed toegebracht”, aldus de rechtbank die niet bewezen acht dat de vrouw met opzet het kind doodde. „Maar ze heeft wel het risico op zijn dood aanvaard.” Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel tegen de vrouw geëist.

De rechtbank rekende het de vrouw zwaar aan dat ze geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor haar misdrijf en geen openheid van zaken heeft willen geven. „Daardoor zal altijd onduidelijk blijven wat er precies is gebeurd.”

De vrouw - bij wie Delias via jeugdzorg was geplaatst - bleef tijdens de rechtszaak volhouden dat Delias opeens in de tuin van haar woning in Koedijk met zijn hoofd voorover in een hondendrinkbak lag. Daarna zou de vrouw met hem de woning zijn ingelopen waarbij zijn hoofd de drempel van de tuindeur zou hebben geraakt. Volgens de rechtbank is deze verklaring „ongeloofwaardig”. Deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat er zwaar geweled op het hoofd van het kind is uitgeoefend. „Zoals beuken op het hoofd of het laten vallen van het kind van grote hoogte.”

Zowel het Openbaar Ministerie als de veroordeelde vrouw hebben veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.