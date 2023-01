Vliegtuigen botsen op elkaar op Amerikaans vliegveld

Een JetBlue Airways Airbus A320-200. Ⓒ Nicolas Economou/NurPhoto/Shutterstock

New York - Een vliegtuig dat vanaf vliegveld JFK in New York wilde vertrekken richting Puerto Rico is woensdagochtend (lokale tijd) tegen een ander toestel aangebotst. Dat melden meerdere Amerikaanse media.