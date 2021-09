Nazomer warmer dan zomer in De Bilt

Volgens Weer.nl werd het op 12 augustus, de warmste dag in augustus in De Bilt, 25,2 graden. De warmste dag in juli was op 18 juli, toen werd er 26,6 graden genoteerd.

Niet alleen deze nazomer werden er hogere temperaturen gemeten in De Bilt dan in de hoogzomer. Op 27 juni werd het met 27,0 graden voor het laatst warmer dan woensdag. Op 18 juni steeg het kwik in De Bilt nog naar 28,5 graden.

De Bilt telde deze zomer 17 zomerse dagen waarop het 25 graden of warmer was. Normaal zijn dit er 21. De gemiddelde zomertemperatuur kwam dit jaar uit op 17,7 graden. Dat is 0,2 graden boven normaal en een veertiende plek in op de lijst met warmste zomers ooit. Vooral in de hoogzomer viel de temperatuur tegen: op 18 juli werd het op weerstation Arcen 28 graden, de laagste toptemperatuur sinds de zomer van 1917.