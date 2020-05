Vrachtwagen rijdt tegen botsabsorber, A12 Den Haag uren dicht

Ⓒ Media TV

DEN HAAG - De A12 vanuit Utrecht richting Den Haag is dinsdagochtend tussen Zevenhuizen en Bleiswijk uren afgesloten geweest nadat een vrachtwagen op een botsabsorber van Rijkswaterstaat was gereden. De afsluiting zou aanvankelijk tot 10.00 uur duren, maar er bleek meer tijd nodig voor onderzoek en berging. Rond 13.00 uur meldde de ANWB dat de weg weer vrij was. De rechterrijstrook blijft nog wel even dicht omdat de vangrail nog moet worden gerepareerd.