Vrachtwagen rijdt tegen botsabsorber, A12 naar Den Haag dicht

Bij het ongeval raakten de vrachtwagenbestuurder en een medewerker van Rijkswaterstaat gewond. De ANWB adviseert het verkeer richting Den Haag om via Rotterdam te rijden (A20 en A13).

Volgens Rijkswaterstaat heeft de botsabsorber dinsdagochtend „zeker zijn nut bewezen.” Deze absorber wordt gebruikt bij werkzaamheden om de eerste klap bij een botsing op te vangen. Op de botsabsorber staat vaak ook een pijl om de richting aan te geven, maar het is iets anders dan een pijlwagen. Een pijlwagen vangt de klap niet op, aldus Rijkswaterstaat.

Een botsabsorber is een vrachtwagen die stilstaat of langzaam rijdt en waarop een botskussen is aangebracht, die zijn werk doet bij een eventuele botsing. Een voertuig dat er tegenaan rijdt verliest zo snelheid en de klap wordt opgevangen, aldus Rijkswaterstaat.