Rutte teleurgesteld in Zwitserse tankblokkade: ’Had op een ander antwoord gehoopt’

Nederland had samen met Duitsland en Denemarken de wens om ’ten minste’ honderd tanks te kopen van het Zwitserse defensiebedrijf Ruag. Het concern vroeg om een exportvergunning, maar het Zwitserse parlement wijst dit verzoek af. Het zou in strijd zijn met de neutraliteitspolitiek van het welvarende Alpenland.

„Ik vind het lastig om te begrijpen”, reageert premier Rutte bij aankomst op de EU-top in Brussel. „Ik was in nauw contact met de Zwitserse regering en ik had echt op een ander antwoord gehoopt. Het roept vragen op.”

Het kabinet heeft donderdag al aangekondigd op zoek te gaan naar andere landen die wél tanks kunnen leveren. In Brussel staat Oekraïne opnieuw hoog op de agenda. Staatshoofden en regeringsleiders buigen zich over de vraag hoe Russische bevroren tegoeden kunnen worden ingezet voor de wederopbouw van Oekraïne. Er is verder een discussie over het afgeven van veiligheidsgaranties na de oorlog. De meeste EU-landen zien dat overigens vooral als een NAVO-onderwerp.

Het gesprek over veiligheidsgaranties in EU-verband ligt gevoelig. Oostenrijk en Ierland hebben een traditie van neutraliteitspolitiek. Premier Rutte ziet het ’Europese spoor’ vooral als een aanvulling. Wat de EU-discussie concreet gaat opleveren is nog onduidelijk. Gaat het bijvoorbeeld om wapensteun of meer ’zachte’ vormen van hulp.