Amsterdamse moskee past volume gebedsoproep aan: ’Buurt moet wennen’

Het bestuur kondigt in een verklaring aan dat het geluid fors naar beneden bij is gesteld. De oproepen klinken vijfmaal daags. De afgelopen weken werd het Amsterdamse buurtbewoners in stadsdeel Zuidoost teveel. „Het volume waarmee dit gebeurt is zo hard dat het door de wijk en omstreken te horen is”, zegt een van hen tegen AT5.

Er zijn vijf officiële klachten binnengekomen, zegt het moskeebestuur. Maar sinds de geluidsverlaging zou er geen bezwaar meer zijn gemaakt. „Ook de buurt moet natuurlijk opnieuw wennen aan het geluid.”