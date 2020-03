Gratis laptop voor kind uit arm gezin

Het kabinet, gemeenten en scholen trekken 2,5 miljoen euro uit om dit te regelen nu kinderen door het coronavirus niet naar school kunnen. Duizenden kinderen moeten ermee geholpen worden.

„In deze crisistijd vind ik het belangrijk dat alle kinderen onderwijs op afstand krijgen. Dat gaat in de meeste gevallen goed, met zeer betrokken ouders die er alles aan doen om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken”, legt Slob uit. „We merken dat er een groep leerlingen is voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen.”

Ook naar kinderen in kwetsbare gezinnen is gekeken. De Tweede Kamer maakte zich daar woensdag al grote zorgen over. Voor kinderen waarbij het niet veilig is om de hele dag thuis te zitten, zoeken gemeenten en Jeugdzorg naar een oplossing.

Dat kan zijn door, zo meldt het ministerie, onderwijs en begeleiding te organiseren in de bibliotheek of in een klaslokaal op school. Slob: „Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.”