Ouders omgekomen Tamar (14) willen vervolging bestuurder

Dit meldt Sébas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden. De bestuurder van de auto, een 28-jarige in Duitsland woonachtige man, kreeg eerder dit jaar een verkeersboete van 1500 euro voor zijn rol bij de dood van het 14-jarige meisje.

Ongevallendeskundige Willem Baan Hofman concludeerde onlangs op basis van de op de weg gevonden sporen dat Tamar na de aanrijding moet zijn verplaatst, een scenario dat ook door het OM is onderzocht. Er is echter geen dna van de inzittenden van de auto op haar aangetroffen.

Verschillende deskundigen zetten vraagtekens bij de rol van de bestuurder. Ook forensisch patholoog Frank van de Goot liet eerder weten dat hij niet kan uitsluiten dat Tamar verplaatst is. „Je kunt duidelijk zien dat het slachtoffer eerst vooruit is geschoven en dat er dan een hoek in zit. Wij analyseren honderden ongevallen en die hoek kan niet zijn gekomen als gevolg van een aanrijding of een ongeval.” Al deze scenario’s zullen bekeken moeten worden bij de behandeling van het herzieningsverzoek.

Artikel 12-procedure

De ouders van het meisje willen dat een rechter de zaak bekijkt. Diekstra start namens de nabestaanden een zogeheten artikel 12-procedure, waarmee rechters zich buigen over de beslissing van het OM om de verdachte niet te vervolgen voor het verlaten van de plek van een ongeval.

Volgens het Openbaar Ministerie is er geen bewijs dat de bestuurder roekeloos of aanmerkelijk onvoorzichtig zou hebben gereden. Die conclusie gaan de nabestaanden aanvechten. Diekstra verklaarde eerder daarover in De Telegraaf: „De bestuurder keek op de navigatie van een mobiele telefoon en voelde op enig moment zijn stuur trillen, waaruit hij concludeerde dat hij door een gat in de weg of over iets heen reed. Het meisje werd overreden en overleed ter plaatse.”

Reactie advocaat verdachte

„Ik was hier graag eerder over ingelicht. Dat de ouders van Tamar een artikel 12-procedure willen starten is hun goed recht. Dat zij niet kunnen leven met een sepot is invoelbaar, maar een dergelijke procedure moet wel een fundament hebben. Anders vervallen de ouders van de ene teleurstelling in de andere. Het scenario dat zij is verplaatst is door het OM al grondig onderzocht. Enig verband met cliënt was er niet. Ik vermag niet in te zien welk onderzoek nog uitgevoerd zou kunnen worden dat tot een andere conclusie zou moeten leiden,” aldus Anis Boumanjal, advocaat van de verdachte.

Weggelopen na ruzie

Het lichaam van het meisje werd op 25 juli vorig jaar om 04.00 uur gevonden in de berm van de dijk tussen Monnickendam en Marken, nadat de familie alarm had geslagen over haar verdwijning. Tamar was van huis weggelopen na een ruzie. Volgens het OM is „uit het onderzoek vast komen te staan dat het meisje door de auto van verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden.”

Hoe Tamar op de weg terecht is gekomen, is onduidelijk volgens het OM. Na „uitgebreid en zorgvuldig strafrechtelijk onderzoek” door de politie Noord-Holland concludeerde het OM dat de bestuurder geen ernstige verkeersfouten kan worden verweten.