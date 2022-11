Bestuurder rijdt na ruzie in op huwelijksfeest in Spanje: vier doden en vier zwaargewonden

Aan het incident zou omstreeks zonsopgang een ruzie voorafgegaan zijn buiten een restaurant. Waarover de ruzie ging, is niet duidelijk. „Een voertuig reed opzettelijk mensen aan”, aldus Carlos Polo, hoofd van de hulpdiensten van Madrid. „Toen we ter plaatse kwamen, troffen we vier doden aan. We hebben vier ernstig gewonde mensen behandeld die hoofdletsel en breuken hadden aan de onderste ledematen.” De gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in de regio.

De bestuurder is na het incident gevlucht, maar de politie heeft inmiddels drie verdachten opgepakt. Ze werden vijftig kilometer verderop aangehouden, ten zuiden van Madrid. Het gaat om een man en zijn twee minderjarige zonen. De politie zoekt nog naar een vierde verdachte, die mogelijk ook bij het incident betrokken was.