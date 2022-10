LIVE | Rechter tegen Mallorca-verdachten na dood Carlo: ’Wees een vent en vertel nou wat er gebeurd is’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De rechtbank heeft in de zogeheten Mallorcazaak rond de dood van Carlo Heuvelman beslist dat de 19-jarige Mees T. opnieuw wordt vastgezet. Hilversummer T. schond de voorwaarden die eerder werden opgelegd bij de schorsing van zijn voorarrest. Hij kwam in januari op vrije voeten. Nadien gebruikte hij onder meer drugs en ging hij afgelopen zomer tegen het advies van de reclassering in met vrienden op vakantie.

Volgens de reclassering, bij wie T. zich na de schorsing op gezette tijden moest melden, maakte hij „een nonchalante indruk” en stelde hij zich „licht defensief” op. Hij was boos over het feit dat hij werd vervolgd en leek de beschuldigingen „te onderschatten”, zo heeft de reclassering gerapporteerd. T. verklaarde dinsdag dat zijn houding voortkwam uit zenuwen en stress. Hij had geblowd „om rust te vinden” en erkende „een domme keuze” te hebben gemaakt.

De rechtbank wees zijn verzoek om buiten de cel te mogen blijven af. De rechtbank zou zichzelf, de samenleving en de andere verdachten (die zich wel aan de voorwaarden hielden) niet serieus nemen als zij het verzoek van T. zou honoreren, aldus de voorzitter. De redenen die T. opgaf voor zijn gedrag noemde de rechtbank „niet overtuigend” genoeg. Het voorarrest van T. geldt tot de datum van de uitspraak, 18 november,

Geweld op boulevard

De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Getuigen zagen ook dat hij door meerdere jongens met vuisten vol op het gezicht werd geslagen. Het slachtoffer overleed op zondag 18 juli 2021 aan zijn verwondingen.

Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19), die terechtstaan voor doodslag, ontkennen alle drie dat ze betrokken waren bij de fatale mishandeling. Ook de andere verdachten hebben tot dusver niet kunnen of willen onthullen wat er precies met met hem is gebeurd.

Volgens de rechtbank staat vast dat er geen anderen dan de groep verdachten een gewelddadige confrontatie met Heuvelman en diens vrienden hebben gehad. Dat niemand Heuvelman iets aangedaan zou hebben of dat zou hebben gezien, gaat er bij de rechtbank niet in. Dat daardoor nooit duidelijk zal worden wat Heuvelman is overkomen, is voor diens nabestaanden „verschrikkelijk”, aldus een van de rechters. Hij wees ook op de gevolgen voor de verdachten zelf: „De rest van jullie leven zal jullie geweten blijven knagen.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Rechtbanktekening van verdachten Kaan B., Sanil B., Hein B., Mees T. en Daan van S., tijdens de eerste openbare zitting waar de dodelijke mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen wordt behandeld. Ⓒ ANP / Aloys Oosterwijk

Aan het fatale uitgaansgeweld ging een vechtpartij bij café De Zaak aan dezelfde boulevard vooraf. Bij die vechtpartij belandde een slachtoffer tegen de grond, waarna tegen hem aan zou zijn geschopt. Het Openbaar Ministerie beschouwt dit als een poging tot doodslag of als een poging tot zware mishandeling en houdt daar zes verdachten voor verantwoordelijk. Een ander slachtoffer liep een gebroken neus op.

In het café kregen Hilversummers Lars van den H. (20) en Daan van S. (19) ruzie met andere Nederlanders over de beschikbare stoelen. Vorig jaar zomer had de horeca op het Spaanse eiland te maken met coronarestricties waardoor er een maximum aantal bezoekers in de cafés aanwezig mocht zijn. Beide groepen pakten stoelen van elkaar af, waarna de eigenaar van het café een van de bezoekers de deur uitzette.

Dna-spoor op schoen

Op de schoen van Sanil B. is een dna-spoor van Heuvelman gevonden. B. erkent alleen dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Heuvelman. Beelden hiervan zijn verspreid op GeenStijl.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ District8/Owen O'Brien

Het strafproces met in totaal negen jeugdige verdachten uit Hilversum neemt twaalf zittingsdagen in beslag. Daarna volgt op 18 november de uitspraak.

De nabestaanden en slachtoffers krijgen donderdag 13 oktober het woord. De strafeisen worden maandag 17 oktober verwacht.