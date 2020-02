Veel files door zware wind, A44 geblokkeerd

Op de A44 richting Amsterdam botste een aantal auto’s op elkaar en is de weg grotendeels afgesloten. De wachttijd loopt daar op tot meer dan 80 minuten, aldus de ANWB. Rond kwart over acht is de weg weer vrijgegeven.

Het verkeer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen loopt vast bij knooppunt Rottepolderplein. Een auto met aanhanger schaarde en de lading kwam op de rijbaan terecht. De file vanl 15 kilometer lang geeft veel vertraging. Het asfalt is door het ongeluk ook beschadigd. Hoe lang de rechterrijstrook dichtblijft is onbekend.

Een toevallig passerende vrachtwagen helpt de boel snel te bergen:

Rond acht uur staat al een kleine 700 kilometer file op de wegen.