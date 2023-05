Raadsleden willen werkdruk verminderen: inspreken straks nog eens per half jaar

Amsterdamse raadsleden zijn veel tijd kwijt aan hun taak. Om de werkdruk te beteugelen kwam het presidium (het dagelijks bestuur van de raad) met voorstellen. Een daarvan is om burgers niet meer een keer per drie weken, maar eens per half jaar te laten inspreken.

Veel partijen zijn gecharmeerd van het plan. „Maar het is niet in beton gegoten”, zegt presidium-voorzitter Kune Burgers (VVD). Woensdag valt de definitieve beslissing. „Gemeenteraadsleden lopen over van de werkdruk. Amsterdam groeit naar een miljoen inwoners. Je wilt stukken goed kunnen lezen en voorbereiden, dat kost tijd.”

Bizar

Insprekers krijgen maar twee of drie minuten per vergadering. Het is de vraag hoeveel winst de maatregel oplevert voor raadsleden die zelf verantwoordelijk zijn voor overvolle agenda’s en wethouders die lang van stof kunnen zijn.

Martijn van Beenen spreekt regelmatig in over de komst van windturbines in zijn buurt. „Ze hebben blijkbaar genoeg van het inspreken. Ik begrijp het niet, ik vind het echt bizar”, zegt hij. „Je maakt de burgers eigenlijk monddood.”

Als hij inspreekt, ergert Van Beenen zich aan de raadsleden die ondertussen op hun telefoon zitten of pas later binnenwandelen. Ze lijken het maar vervelend te vinden. „Ik vind dat echt niet kunnen. Hoe kun je nou een afspiegeling zijn van burgers en niet naar de burgers willen luisteren? Alsof het zoveel tijd kost. Doe er je voordeel mee.”

Hij spreekt bovendien in namens bewoners van 62 woonarken. En in een half jaar kan veel gebeuren op een dossier. Voor je het weet is de vergunning al verstrekt en de bouw begonnen. „Nu moet ik op zoek naar geitenpaadjes. Buren vragen. Linksom of rechtsom wordt er ingesproken.”

Gepensioneerd bestuurskundige Jan Schrijver is ook een bekende inspreker, bijvoorbeeld op het erfpachtdossier. „Ik heb vorig jaar vier keer ingesproken en dit jaar al twee keer”, zegt hij. „Er is helemaal geen aanleiding voor zulke schokkende ingrepen.” De inspraakmogelijkheden werden een paar jaar terug al flink beperkt.

„Als het echt niet meer kan, moet ik mij beperken tot schriftelijke inbreng, maar dat is heel eendimensionaal”, zegt Schrijver. „Een heel mager alternatief, zonder emotie of lichaamstaal.”

Vice-voorzitter Guido Frankfurther van MKB Amsterdam vindt het voornemen ’lastig’. „Het ene halfjaar wil je twee of drie keer inspreken, het andere nul keer.” Hij is woordvoerder op verkeersthema’s en moet nu collega’s vragen in te spreken als zijn beurt erop zit. Die hebben zijn kennis niet en kunnen minder goed vragen beantwoorden. „Dat is verarming van het debat.”

Motie

„Ik vraag mij af of dit zomaar kan”, zegt Frankfurther. Twintig jaar geleden was hij zelf raadslid en kregen burger nog veel meer ruimte. „Dan komen soms heel goede en originele ideeën. Ik vind het nogal een stap. Toch wel een beperking van de democratische mogelijkheden.”

In het huidige voorstel zouden ook vertegenwoordigers van organisaties maar een keer per half jaar kunnen inspreken. Volgens Burgers hebben burgers ook andere manieren om zich te laten horen. Hij noemt de drukbezochte inspraakavonden rond het erotisch centrum.

De VVD is als partij tegen het voorstel. Fractievoorzitter Claire Martens komt met een amendement om de maatregel te schrappen. „Schieten met hagel, noem ik het”, reageert zij. Ook Diederik Boomsma (CDA) ziet er niets in. „Volkomen onzin.” Hij denkt dat de maatregel puur bedoeld is voor een handvol notoire insprekers die inspreken om het inspreken. Mocht de raad doorzetten, dan dient Boomsma een motie in die insprekers namens organisaties vrijstelt. „Dit is niet de oplossing.”