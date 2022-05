Ministerie EZK: geen garantie warme en betaalbare winter

„Niemand weet hoe de (prijs)ontwikkelingen er de komende maanden uit zullen zien. De rijksoverheid bereidt zich op verschillende scenario’s voor, inclusief de meest negatieve”, zegt de woordvoerder in reactie op de zorgen van Shell-topman Ben van Beurden.

Toch is het ministerie minder somber dan Van Beurden. Hij stelt in De Telegraaf dat het kabinet veel te optimistisch is over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van lng, als alternatief voor Russisch gas. Ook de kabinetsplannen voor forse energiebesparing en de inzet op energie uit zon en wind zal onvoldoende zijn om aan de energiebehoefte te voldoen bij een energieboycot tegen Rusland, waarschuwt de topman. Hij voorspelt aanhoudend hoge importprijzen voor energiecentrales en hoge stroomtarieven voor Nederlandse consumenten, zegt hij in de krant.

Het ministerie is het met Van Beurden eens dat het een „grote uitdaging” is om onafhankelijk te worden van Russische energie. „Het doel is om met maatregelen aan de aanbod- en de vraagkant voor het einde van het jaar onafhankelijk te zijn van Russische energie, waaronder gas. Import van lng is daar een onderdeel van, maar niet de hele oplossing. Leveringszekerheid heeft daarbij de volle aandacht van het kabinet”, stelt een woordvoerder van het ministerie.

Afbouw Russische afhankelijkheid

De afhankelijkheid van Russische energie wordt zo snel mogelijk afgebouwd, zo is in Europees verband afgesproken. Als Rusland de gaskraan eerder dichtdraait dan dat Europa een alternatief heeft, gaan landen waaronder Nederland „op den duur waarschijnlijk hun noodplan activeren.” Dat is voor Nederland het bescherm- en herstelplan gas.

Het kabinet wil dat Nederland eind dit jaar onafhankelijk is van Russische energie. Dit doet het door nu maximaal in te zetten op energiebesparing, de productie van duurzame energie sneller op te schalen, de gasproductie op de Noordzee op peil te houden en meer energie (waaronder gas) uit andere landen te importeren. „Daarnaast nemen we maatregelen om te zorgen dat de gasopslagen voldoende gevuld zijn voor de winter”, aldus de woordvoerder.