Verfoplossing voor A4 genegeerd ondanks crowdfunding

„Ik zag dat de meeste ellende werd veroorzaakt door invoegend verkeer en vrachtwagens die soms twee rijbanen moeten oversteken om af te slaan. Dat leverde zoveel hinder op dat er een oplossing voor gezocht moest worden.”

De 33-jarige automobilist bedacht dat de belijning op de A4 moest worden aangepast bij met name de op- en afritten. „Ik rekende uit dat ik daar zo’n 3000 liter witte verf voor nodig had, met een prijskaartje van 68.000 euro. Ik startte daarop een crowdfundingsactie die veel aandacht kreeg. Het leidde er uiteindelijk toe dat ook Rijkswaterstaat enthousiast werd en ik werd uitgenodigd om mijn plannen te ontvouwen.”

„Uiteindelijk zagen ze het toch niet als ei van Columbus en ze pasten andere methoden toe om het verkeer beter te reguleren. Nou dat hebben we gezien, want de ellende wordt week na week groter. Maar voor mij niet meer”, lacht Van der Hoorn. „Ik sta niet meer stil, want ik kreeg het in overleg met mijn werkgever voor elkaar dat ik thuis kan werken. Voor mij geen verloren uren meer en ergernis in de file. En ik kan je zeggen, dat scheelt erg veel stress. Zeker als je weet dat deze ellende nog een jaar of tien voortduurt. Ik heb medelijden met al die tienduizenden weggebruikers die tot 2030 wel bumper aan bumper moeten rijden.”