Celstraf en boete voor poging tot mensensmokkel

Het Nederlandse stel werd op 26 oktober vorig jaar in het holst van de nacht aangehouden op een carpoolstrook op 130 kilometer van Calais. De Volvo waarin ze zaten was volgepropt met onder meer dertig oranje zwemvesten, een opblaasbare rubberboot en een buitenboordmotor.

Volgens de rechtbank waren Rick B. en Kaylee van E. op weg naar de Belgische of Noord-Franse kust om mensen te smokkelen. ,,Dat getuigt van een doorleefd gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid en een criminele instelling. Het smokkelen van mensen vanaf de Belgische of Noord-Franse kust met zogenoemde ‘smallboats’ naar het Verenigd Koninkrijk is uitermate gevaarlijk omdat de Noordzee de drukst bevaren en uitermate verraderlijke zeeroute is”, oordeelt de correctionele rechtbank.

Afgeplakte ruiten

Het verweer van Rick B. is door de rechtbank als ongeloofwaardig terzijde geschoven. Rick B. zei twee weken geleden dat hij dacht dat hij in Duitsland een boot ging ophalen die in Den Haag moest worden afgeleverd. Eenmaal op het afgesproken adres werd de Volvo volgepropt met spullen voor een bootreis en een schoenendoos met daarin kopieën van paspoorten. De achter- en zijruiten werden afgeplakt met karton. Ook werd hen opgedragen naar de kust te rijden.

Rick B. zei dat hij vreesde dat hij werd ingezet voor drugssmokkel en dat hij ondanks de reddingsvesten geen moment dacht dat het ging om mensensmokkel.