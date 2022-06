Reddingsactie na aardbeving Afghanistan afgerond

De aardbeving vond woensdagochtend plaats in bergachtig gebied in de buurt van de Pakistaanse grens. Het terrein is moeilijk begaanbaar, wat het moeilijk maakte voor de hulpverleners om ter plaatse te komen. Donderdag ging het ook nog regenen, waardoor de wegen glad werden.

Het ministerie van Gezondheid van het Taliban-regime zegt dat er een groot tekort aan belangrijke medicijnen en medische voorzieningen is in het gebied. Sinds de Taliban de macht over hebben genomen in Afghanistan in augustus 2021 is het land getroffen door harde sancties van onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het is daardoor moeilijk om aan medicijnen en voedsel te komen.

Organisaties zoals het Rode Kruis hebben al hulp toegezegd voor de aardbevingsslachtoffers.