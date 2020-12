Boze man gooit frisdrank over zwangere fastfoodmedewerker

De zes maanden zwangere Bryanna gaf een paar weken geleden een bestelling door het raam aan een man in de drive-in. Maar hij was er naar verluidt niet blij mee dat er ijsklontjes in zijn drankje waren gedaan. En dus kreeg Bryanna het drinken ’terug’. De man gooide de bekerinhoud over de vrouw heen en liet haar verbouwereerd achter, meldt CNN. Een wachtende in de rij achter de man zag het allemaal gebeuren en deelde het verhaal op Facebook. Dat bracht een stormvloed aan reacties teweeg.

Tal van mensen wilden Bryanna een hart onder de riem steken en zodoende werd er een inzamelingsactie opgezet. Die leverde een voor de zwangere vrouw zeer welkom bedrag op: bijna tweeduizend dollar. De vrouw werd thuis verrast met het ’kerstcadeau’. „Ze gaf me een envelop en ik kon niets anders dan huilen, want dit had ik helemaal niet verwacht”, zegt Bryanna geëmotioneerd tegen Amerikaanse media. „Er zijn nog steeds goede mensen op deze wereld.”