CDA zoekt lijsttrekker met ’goed geheugen’

Daarmee lijkt de partij een kleine steek onder water uit te delen naar vertrekkend VVD-leider Mark Rutte, die zich er meermaals op moest beroepen dat hij ergens ’geen actieve herinnering’ aan had als hij politiek in de problemen kwam. De partij wil daarnaast een politiek leider die in de Tweede Kamer zit, nadat vertrekkend voorman Wopke Hoekstra zijn leiderschap combineerde met het ministerschap van Buitenlandse Zaken. Of de partij dit keer überhaupt de kans krijgt om kabinetsleden te leveren, is gezien de beroerde peilingen sowieso nog maar de vraag.

Dat staat in het profiel van de nieuwe lijsttrekker, dat het CDA woensdag publiceert. Daarbij wordt ook meer inzicht gegeven over wanneer er meer duidelijkheid komt over de leiderswisseling. Waar de VVD woensdag al Dilan Yeşilgöz naar voren schuift als dé kandidaat, neemt het CDA er meer tijd voor. Kanshebbers kunnen deze week hun vinger opsteken en kunnen dan eind juli of begin augustus uitgenodigd worden voor een gesprek. Pas op 14 augustus wordt de kandidaat voorgedragen.

Pittige strijd

Daarna kunnen andere CDA’ers zich ook nog melden als tegenstander. Maar in tegenstelling tot de vorige keer, wil de partij wegblijven van de leiderschapsstrijd die het voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 juist opzocht. Het draaide uit op een pittige strijd tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt, die de partij in tweeën deelde. De Jonge won nipt, maar haakte vervolgens na felle kritiek uit eigen gelederen alsnog af. Hoekstra werd toen ingevlogen.

Het bestuur zelf zal daarom maar één kandidaat voordragen. Mocht een tegenstander zich toch melden, dan gaat de partij weer een digitale stemming organiseren. Bij de vorige leiderschapsstrijd liep dat overigens uit op een drama. Vanwege technische onvolkomenheden moest de stemming een keer opnieuw, daarna doken nog berichten op van mensen die zeiden dat hun stem verkeerd verwerkt was.

Het CDA gaat ook op zoek naar nieuwe Kamerleden. Daarvoor wordt onder meer een mix gezocht van nieuwkomers en ’ervaren, zittende volksvertegenwoordigers’. In de Tweede Kamerfractie liep die ervaring de afgelopen jaren juist weg, met het vertrek van Omtzigt, Mona Keijzer, Raymond Knops, Jaco Geurts en Agnes Mulder. Ook de huidige fractieleider Pieter Heerma keert niet meer terug. Het CDA mikt ook op een man/vrouw-verhouding van 50/50 en ’mensen met verschillende (culturele en religieuze) achtergronden’.