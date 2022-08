Van der Burg: ’Heel erg dat Artsen zonder Grenzen gaat helpen in Ter Apel’

Artsen zonder Grenzen (AzG) is nog nooit eerder in actie gekomen binnen Nederland. Normaal gesproken opereert de organisatie alleen in ontwikkelingslanden. Donderdagochtend maakte de AzG-directeur bekend medische en psychologische zorg te gaan aanbieden buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

„Aan de ene kant is het heel erg dat het noodzakelijk is dat Artsen zonder Grenzen daar naartoe gaat”, reageert Van der Burg. „Aan de andere kant ben ik heel blij dat ze het doen, want het helpt wel om daar de kwaliteit te verbeteren. Maar we moeten dit echt op een andere manier regelen. We hebben extra opvangplekken in Nederland nodig.”

In conclaaf

Over die extra opvang is de staatssecretaris nog altijd in onderhandeling met gemeenten. Vorige week werd een gemeente voor het eerst gedwongen om asielzoekers op te vangen, maar Van der Burg wil dat niet nog eens doen. „Met dwang schieten we niks op”, zegt hij na alle ophef rond het asielhotel in Tubbergen. „Dat zien we bij Tubbergen. Dan duurt het weken of maanden voordat er iets gebeurt.”

Van der Burg onderhandelt op dit moment ook binnen het kabinet en met de coalitiepartijen over een asieldeal. Zo wil regeringspartij VVD dat de instroom van asielzoekers in Nederland wordt beperkt. Andere coalitiepartijen willen juist dat gemeenten vaker gedwongen kunnen worden om asielopvang beschikbaar te stellen. Daar wordt binnen de coalitie heel verschillend over gedacht.

Instroom

De staatssecretaris kan niet zeggen of het lukt om deze week tot een deal te komen: „Wat de coalitiepartijen vinden, moet u aan de coalitiepartijen vragen. Ik doe mijn best om met iedereen afspraken te maken. Natuurlijk moeten we kijken naar de instroom. We moeten ook kijken hoe mensen die hier niet mogen blijven, weer kunnen uitstromen.”

De dood van een drie maanden oude baby in een sporthal in Ter Apel noemt Van der Burg ’dramatisch en verschrikkelijk’. „Het wordt nu onderzocht, dat onderzoek wacht ik af.”

Versneld huisvesten

Volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) worden er ’op hele korte termijn’ afspraken gemaakt om de druk op de asielopvang te verlichten. „We hebben veel te doen, versneld huisvesting realiseren voor asielzoekers met verblijfsstatus is een van de onderdelen die zou kunnen helpen.”

De CDA-bewindsman vindt dat alle gemeenten moeten bijdragen aan opvang, desnoods gedwongen. „Dwingen doe je liever niet. Maar we moeten zorgen dat alle gemeenten een taak krijgen. Als iedereen een taak pakt, is het veel beter te doen. Dan voorkom je dat kleine gemeenschappen zich overbelast voelen.”