Nachtelijke achtervolging met snelheden tot 250 km/u op A1

Amsterdam - Op de A1 van Laren naar Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een achtervolging plaatsgevonden waarbij snelheden tot 250 kilometer per uur werden behaald. De achtervolging kon in Amsterdam met een kleine kettingbotsing worden beëindigd. Een 31-jarige man uit Denemarken en een 21-jarige man uit Irak zijn aangehouden.