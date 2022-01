Britten zien omicron als ’vervelende griep’

Premium Binnenland

Is de quarantaine-teugels vieren wel verantwoord?

De coronabesmettingen lopen in rap tempo op, wat betekent dat steeds meer mensen in quarantaine moeten: omdat ze besmet zijn, of omdat ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Landen om ons heen versoepelen de regels: is dat virologisch verantwoord? En kan dat in Nederland ook?