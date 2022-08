Zes doden door groot auto-ongeluk in Los Angeles

Op camerabeelden is te zien dat een Mercedes een rood licht negeert en zonder te stoppen de kruising over rijdt, vol het verkeer in. Zes auto’s waren bij het ongeluk betrokken en vlogen al snel in brand. Volgens de verkeerspolitie van Californië zijn er onder de slachtoffers ten minste drie volwassenen, een baby en een ongeboren kind. Daarnaast zijn negen geworden gevallen, onder wie de bestuurder van de Mercedes.

De vrouw die de Mercedes bestuurde, is aangehouden en zal zeer waarschijnlijk vervolgd worden, aldus lokale media. Zij zou dronken achter het stuur hebben gezeten.