Oefenbom F-16 veroorzaakt duinbrand op Vlieland

De brandweer probeert met Staatsbosbeheer en Defensie het vuur onder controle te krijgen. De brand woedt dicht bij de toren van de vuurleiding op de Vliehors, ver van de bewoonde wereld, zo meldt Defensie.

De F-16 die betrokken was bij de brand komt van Vliegbasis Volkel. Defensie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren dat het jachtvliegtuig bij het afwerpen van de oefenbom het doel miste.

Het is niet voor het eerst dat een oefening op het terrein mis gaat. In 2013 schoot een toestel van Volkel per ongeluk op de toren. De kogels uit het boordkanon misten maar net aanwezig personeel en doorboorden meubels en andere delen van het interieur.