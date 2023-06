Amerikaanse president Biden maakt val tijdens diploma-uitreiking

De 80-jarige Biden zat snel weer op één knie, werd vervolgens door drie mensen weer overeind geholpen, wees even achterom naar de schuldige (naar verluidt een zandzakje), en stapte vervolgens op eigen kracht weer naar zijn stoel. Volgens communicatiedirecteur Ben LaBolt van het Witte Huis is de president “fine, prima”.

Biden is kandidaat voor een tweede ambtstermijn in 2024. Uit Republikeinse hoek weerklinkt al langer kritiek dat de man te oud is om het ambt uit te oefenen – Biden is de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. Hij werd in februari echter nog onderzocht door artsen, en “gezond en fit voor de dienst” bevonden.