Vliegverkeer Eindhoven Airport weer op gang na mist

Er was eerder geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport vanwege dichte mist. Er zijn daardoor in totaal zo’n acht vertrekkende vluchten vertraagd. Van de aankomende vluchten was alleen die naar Belgrado later. Wel werd een drietal aankomende vluchten omgeleid naar Maastricht en Luik.

Het KNMI gaf vanwege de mist code geel af voor delen van het zuidoosten en oosten van het land. Inmiddels heeft de mist zich verplaatst naar het zuiden en noordwesten. De mist lost de komende uren naar verwachting verder op.