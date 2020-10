’Hotels Limburg zoeken met kortingsacties de grenzen op’

Dat blijkt uit een telefonische rondgang van De Limburger onder vijftien hotels. De meeste hotels bieden arrangementen aan van goedkope(re) kamers in combinatie met een diner.

De hotels vallen niet onder de verplichte sluiting van de horeca. Premier Rutte riep vorige week op „niet de grenzen van het toelaatbare” op te zoeken.

Volgens Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, zijn de hotelacties „in strijd met de gedachte van de coronaregels.”

„Anderzijds: het kabinet heeft het advies genegeerd om restaurants open te houden, en ik begreep dat advies wel. Besmettingen vinden vooral in cafés plaats, niet in restaurants.” Optreden tegen de „stuntacties” is op basis van de noodverordening niet mogelijk, zegt Scholten. „Maar het zal maandag wel ter sprake komen in het landelijke Veiligheidsberaad.”

Na de aangescherpte maatregelen staan veel ondernemers voor de vraag: stoppen of doorgaan? Wat voor impact heeft de gedeeltelijke lockdown op onze economie? Dat bespreekt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen: