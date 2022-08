Zakkenroller terug van weggeweest: let op je telefoon

Op Koningsdag bijvoorbeeld werd er 182 keer aangifte gedaan van zakkenrollen en tijdens de Pride in Amsterdam meer dan 300 keer, tegenover vijftien tot twintig aangiften normaal per dag, zegt René Middag, projectleider ’mobiel banditisme’ bij de politie.

Tot 24 augustus is dit jaar in totaal 6901 keer aangifte gedaan van zakkenrollen. Dat is al meer dan in heel 2021, toen er 6000 keer aangifte van werd gedaan. Volgens de politie was in dat jaar en het jaar ervoor duidelijk de invloed van corona te merken. In 2019 werd er nog 14.368 keer aangifte gedaan van zakkenrollen.

De politie noemt het opvallend dat er nu veel aangiftes zijn van zakkenrollen tijdens evenementen. Middag zegt dat er groepen criminelen zijn die in heel Europa festivals en andere grote evenementen afgaan. „Deze verdachten zijn gespecialiseerd in het rollen van telefoons. We hebben onlangs in Nederland op verschillende momenten verschillende groepen verdachten aangehouden. Die hadden tientallen toestellen bij zich.”

Festivals

Op de lijst met evenementen waar de groepen criminelen interesse in hebben, staat onder meer Mysteryland, aldus de politie. „Dit weekend hebben de zakkenrollers dat festival dus ook in het vizier.”

Middag raadt mensen aan apps als ’find my device’ of ’find my iPhone’ te installeren. „Als dan je telefoon wordt gestolen, kan je die nog traceren. Dankzij een dergelijk systeem hebben we verdachten kunnen aanhouden. De zakkenrollers verzamelen de telefoons op een centraal punt. Daar zetten ze de toestellen uit en sturen ze die naar het buitenland om ze daar te verkopen. In de eerste uren hebben we nog een kans om de gestolen telefoons te traceren, daarna wordt het een lastig verhaal.”