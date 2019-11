Gantz roept op tot eenheidsregering en aftreden Netanyahu

Netanyahu moet de beslissingen van het Israëlische rechtssysteem en de wil van de meerderheid van het volk respecteren, aftreden en vechten voor zijn onschuld, zei Gantz van het blok Blauw-Wit zaterdagavond in kuststad Tel Aviv.

Gantz stelde een machtsverdeling voor. „Ik zal de eerste twee jaar premier worden”, zei hij. Gedurende deze tijd kan Netanyahu zijn juridische problemen ophelderen, is het een idee. Het Israëlische ministerie van Justitie maakte donderdag bekend dat Netanyahu wordt aangeklaagd voor fraude en corruptie.

Impasse

Als Netanyahu wordt vrijgesproken, kan hij terugkeren naar de functie van premier, zei Gantz. „Dit is de enige manier om een nieuwe verkiezing te voorkomen.” Na de algemene verkiezingen in september heeft Israël nog steeds geen nieuwe regering omdat de partijen het niet eens konden worden over een coalitie. Donderdag heeft het parlement in Jeruzalem een laatste periode van drie weken gekregen om alsnog een derde nieuwe verkiezing binnen een jaar af te wenden.

Het vormen van een regering is moeilijk omdat noch het rechtse, noch het centrum-linkse kamp een meerderheid heeft. Blauw-Wit kwam naar voren als overwinnaar uit de verkiezingen van 17 september, met 33 van de 120 zetels. Netanyahu’s Likud kreeg 32 zetels. Vóór Gantz had Netanyahu gefaald om een regering te vormen.

